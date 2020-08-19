تجديد حبس المتهم بقتل مهندس شاب بالدقهلية 15 يوما

أمرت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل المهندس الشاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التجديد له في الميعاد، وذلك بعد اعترافه بالواقعة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود إخطار بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفى فور وصوله.

وانتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال والد المتوفى، واتهم طليق ابنته بقتله، لخلافات سابقة، رغم مرور فترة كبيرة علي الطلاق.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث وبقيادة اللواء حسن النحراوي ، رئيس مباحث المديرية، ووحدة مباحث أجا بقيادة المقدم محمد فوزي.

وتوصلت تحريات البحث إلى أن المتهم طعن المجني عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية وفر هاربًا إلى القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه والقبض عليه هناك.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلي مشرحة المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتصريح بالدفن بعد ذلك، وتمت الجنازة في مقابر الأسرة صباح الجمعة الماضية.