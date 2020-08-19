محمود مسلم: الأحزاب تفوقت على المستقلين في انتخابات الشيوخ

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير "الوطن"، إن أهم المؤشرات التي صدمته في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، نسبة الأصوات الباطلة التي وصلت لـ15%، موضحًا أن اختلاف الدوائر عن السنوات السابقة، وأعداد المرشحين بها أدى لربكة لدى المواطنين، مما زاد من نسبة الأصوات الباطلة.

وأكد خلال حواره في برنامج "كل يوم" على شاشة قناة ON E، على أن ما لفت نظره أيضًا خسارة عدد كبير من الأحزاب في مقاعد الفردي، باستثناء حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن ذلك ناتج من طبيعة الانتخابات التي تجرى في الدوائر الكبيرة، وهو الأمر الذي تستغله الأحزاب الكبيرة.

وأكد أن التركيبة الحزبية لمجلس الشيوخ ستختلف عن مجلس النواب بشكل كلي، ضاربًا المثل بتصدر حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار لقائمة الأحزاب الحاصلة على عدد كبير من المقاعد في النواب، في حين أن حزب مستقبل وطن وبعده الشعب الجمهوري، ثم أحزاب القائمة مثل حماة وطن وبعدها الوفد، سيكون لها الغلبة في مجلس الشيوخ.

وأوضح أن هناك تراجعًا في نسبة نجاح المستقلين، قائلًا: "شخص واحد فقط نجح في القاهرة ولظروف معينة، وأتوقع عدم نجاح المستقلين في الإعادة"، مطالبًا الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات بضرورة مراجعة مواقفها.