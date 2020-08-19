وزير الطاقة السعودي يفتتح اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في "أوبك+"

افتتح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم، الاجتماع 21 للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الانتاج في تحالف "أوبك +".

وشارك في افتتاح الاجتماع وزراء الطاقة والنفط في 23 دولة من دول أوبك والحلفاء من خارج المنظمة وعقد عبر تقنية الفيديو، كما شارك الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وأثنى بن سلمان، في كلمته الافتتاحية، اليوم، على وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والذي شارك في الاجتماع من منزله بسبب إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى استمرار التنسيق السعودي الروسي في مواجهة التحديات التي يواجهها سوق النفط بسبب الجائحة.

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى وجود مؤشرات على تعافي الطلب العالمي على النفط الخام وعلى استعادة التوازن في السوق رغم الاصابات الجديدة المتسارعة بالوباء في كل العالم.

من جانبه، شكر وزير الطاقة الروسي، الدول الأعضاء في "أوبك +" على تمنياتهم له بالشفاء، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع السعودية للتغلب على ظروف الصناعة العالمية الصعبة.

وفي سياق متصل، أثنى وزير الطاقة الجزائري، رئيس مؤتمر عام "أوبك" عبدالمجيد عطار، على تعاون المنتجين في ظل الظروف الراهنة ورغبتهم القوية في استعادة الاستقرار والازدهار إلى صناعة النفط العالمية.