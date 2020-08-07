السعودية والعراق: ملتزمون باتفاق "أوبك بلس"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار في اتصال هاتفي اليوم، التزام بلادهما التام باتفاق "أوبك +" لخفض إمدادات النفط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان مشترك للوزارتين أن الوزيرين بحثا أحدث التطورات في أسواق النفط والتعافي المستمر في الطلب العالمي والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق "أوبك +".

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو الماضي لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووافقت السعودية على خفض الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق "أوبك +"، ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده ستضيف تخفيضا من انتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في أغسطس الجاري للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة الماضية بموجب اتفاق "أوبك +".

وأكد عبدالجبار، "التزام العراق الثابت باتفاق (أوبك+)"، مضيفا أن "العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبة 100% خلال شهر أغسطس الحالي".

وأشار الوزيران، إلى أن "ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل إشارات إيجابية إلى الأسواق".