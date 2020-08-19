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فضل شاكر يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

كتب:

ياسمين محمود
10:12 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
فضل شاكر

فضل شاكر

هنأ المطرب فضل شاكر، عبر حسابه على السوشيال ميديا، جمهوره بالعام الهجري الجديد.

وكتب شاكر: "كل عام وأنتم بخير، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير".

فضل انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، المقرر طرحها الفترة المقبلة، وأعلن الملحن أحمد زعيم، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، انتهائه من تسجيل أغنية جديدة للفنان فضل شاكر.

وكتب زعيم": "انتهينا قبل العيد من تسجيل أغنية هتعجبكم إن شاء الله بصوت الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر كلمات الشاعر الواعد محمد يونس توزيع شريف قاسم ميكس وماستر مصطفى رؤوف ومن ألحاني".

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