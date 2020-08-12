فضل شاكر يخرج عن صمته: صدمة الشعب اللبناني كبيرة

خرج المطرب فضل شاكر عن صمته منذ انفجار مرفأ بيروت، ليعلن غضبه الشديد مما يحدث في لبنان من دمار.

وعلق "شاكر"، قائلا: "ما في حكي ينحكى بعد هالصدمة الكبيرة وبالمعاناة اللي عم يعانيها الشعب اللبناني الجريح.. ‏الله يحفظ لبنان وشعب لبنان".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.