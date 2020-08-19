حركة جيش تحرير السودان: نسعى لطي صفحة الاحتراب

نظمت حركة جيش تحرير السودان، ندوة سياسية كبرى بنيالا بمناسبة الذكرى 19 لتأسيس الحركة تحت شعار "الحرية الوحدة السلام الديمقراطية"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

واستعرض مصطفى إبراهيم عثمان، مراحل تطور الحركة ومساهمتها في ثورة التغيير وأنها لم تلجأ إلى الكفاح المسلح إلا بعد استنفاذ كافة وسائل النضال السلمي وتعنت النظام السابق ووصفه للحراك الثوري بأنه عمل "قطاع طرق"، فضلاً عن تأجيج الصراع القبلي في دارفور.

وأوضح عثمان أن الحركة خرجت من اتفاقية أبوجا لعدم التزام الحكومة السابقة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

وأكد عثمان أن الحركة ساهمت مع القوى الثورية الأخرى في تأسيس الجبهة الثورية السودانية للضغط على الحكومة السابقة كما ساهمت في ثورة التغيير، مشيرًا إلى سعي الحركة الحثيث في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية وطي صفحة الاحتراب في البلاد.

من جانبها، أشارت ممثل المرأة بالحركة، بدرية عبدالرحمن سليمان، إلى أن المرأة تحملت كل إفرازات وتبعات الحرب من تشريد ونزوح وأنه قد آن الأوان لتنعم بالسلام وتنال كافة حقوقها.

وأشارت سليمان إلى أن الحركة أفردت مساحة وفرص واسعة لمشاركة المرأة والمساهمة الفعالة في الفترة المقبلة.