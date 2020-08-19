المسماري: قطر تقدم الدعم للقوات التركية في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قطر تقدم الدعم للقوات التركية في ليبيا، موضحًا أن الجيش الوطني الليبي جاهز للمعركة ولإنقاذ ليبيا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف المسماري، أن تركيا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، مشيرًا إلى أنه لا بد من إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضغة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد أيضًا عمليات تهجير.

وأوضح المسماري: "نرفض أن تكون سرت منطقة منزوعة السلاح لانها آمنة وغير خاضعة لسيطرة الميليشيات".