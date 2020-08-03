محمد رشاد يكشف تفاصيل لقائه بالسيسي بعد "مصر النهاردة": ربنا يحميك

أعرب الفنان محمد رشاد، عن فخره وسعادته البالغة بمشاركته وغنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوبريت "مصر النهاردة"، خلال إحدى الحفلات، موضحًا أن الرئيس السيسي قال له عقب انتهاء أغنيته: "أنت جميل وربنا يحميك"، كما أن والدته كانت سعيدة للغاية بغنائه أمام الرئيس.

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة " أون إي": "أمي كانت مبسوطة ومن كتر الفرحة مصدقتش نفسها إني هشارك في حفل أمام السيسي"، موضحًا أن السيسي كان قد استقبل الفنانين الذين شاركوا في الأوبريت".

وأشار الفنان، إلى أن هذا الموقف كان أول لقاء يجمعه بالرئيس: "قعدنا في المقصورة واتصورنا وكان فيه عشاء جماعي تقديرًا لمجهود الفنانين في الاحتفالية"، موضحًا أن مشاركته في أراب أيدول لا تقارن بلقاء السيسي، "مكنتش مصدق نفسي، والرئيس حضني وقالي أنت جميل وربنا يحميك".

وتابع: "لأول مرة أحس إني عملت حاجة مهمة في تاريخي ومحتفظ بصورتي مع الرئيس عندي في البيت".