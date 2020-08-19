الولايات المتحدة تقدم 204 ملايين دولار مساعدات إضافية للعراق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بنحو 204 ملايين دولار لصالح الشعب العراقي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هذا التمويل، الذي يوجه كذلك إلى الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين، يرفع حجم التمويل الأمريكي إلى 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019.

وأضاف بومبيو، أن هناك نحو 50 مليون دولار تقدم كمساعدة للعراق في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونحو 23 مليون دولار حتى الآن من العام المالي 2020 لمساعدة 244 ألف لاجئ سوري بالعراق.

وأشار الوزير العراقي، إلى أن الولايات المتحدة تقدر جهود المانحين للمعونة وتشجع المزيد من الدول للمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للعراق حيث تستهدف هذه المعونات تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ومياه الشرب وغيرها في أنحاء العراق.