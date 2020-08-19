"بومبيو": الميليشيات في العراق هددت استقراره

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد عراقاً خالياً من الفساد، مشيراً إلى أن الميليشيات هددت استقراره.

وأضاف "بومبيو"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي لا يركز فقط على عدد القوات الأمريكية في العراق.

وأفاد المسؤول الأمريكي، أن الرئيس ترامب سيعلن قريبًا عن الخطوات المقبلة بشأن إيران.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن لدى بلاده تحالفًا قويًا مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين، وأن بغداد تريد علاقات طبيعية مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد وصل مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي.

كما سيجتمع الكاظمي بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إضافة إلى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

ويقول مسؤولون في الوفد، إنه سيجري توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى الغاز والنفط والكهرباء، بحضور الوزراء المختصين.