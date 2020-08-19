محافظ دمياط تتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملة المُنفذة اليوم برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، و بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والعميد أشرف الصعيدى رئيس شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية، حيث تم خلال تلك الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع عمر أفندي و الشرباصى والمطرى والمعينى و باب الحرس بمدينة دمياط.

هذا و قد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما أكدت المحافظ على كافة الجهات المعنية بمواصلة تلك الجهود للتصدى لتلك المخالفات وفرض الانضباط بالشوارع و منع أية تجاوزات أو تعديات بجميع المناطق.