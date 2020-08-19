تحرير 563 محضر تمويني خلال أسبوعين في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية والتصدي للممارسات الاحتكارية التي قد يرتكبها بعض التجار وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في هذا الشأن، حيث تم خلال الحملات المُنفذة خلال 15 يوما تحرير 563 محضر.

وجاء من بينها 127 محضرا للمخابز لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 437 محضرا خلال المرور على الأسواق بعد ضبط عدد من المخالفات وهي عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وتراخيص وغش تجاري والذبح خارج المجزر.

بالإضافة لأخذ عينات من المواد الغذائية والقمح والذرة المعدة للطحن ودقيق للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، فضلاً عن تحرير 4 محاضر جنح فور ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.