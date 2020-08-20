صور.. أبطال "توأم روحي" يحتفلون بالعرض الأول وسط نجوم المجتمع

احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، بنزوله في السينمات للجمهور وذلك وسط صناع العمل.

وحضر الاحتفال أبطال العمل، منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي، والمخرج عثمان أبو لبن، والمؤلفة أماني التونسي.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن لمشاركتهم الاحتفال منهم النجمة إيمي سمير غانم ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت.

الحفل من تنظيم "BetterMedia" مصطفى مرتضيى وتميز بالتنظيم الجيد وأجواء من البهجة والفرح وسط التقاط العديد من الصور السيلفي والفوتوغرافيه معهم.