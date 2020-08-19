حسن الرداد: فيلم "توأم روحي" مفيهوش تلزيق ورومانسي

قال الفنان حسن الرداد، إن فيلمه الجديد "تؤام روحي" جاء بعد ظهوره في عدد كبير من الأفلام الكوميدية خلال الفترات الأخيرة، وهو ما حسر أدواره في إطار واحد، حتى سعى للألتحاق بالعمل في فيلم رومانسي جديد.

وأضاف "الرداد"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عمله في فيلم رومانسي جاء كشئ مختلف في مسيرته الفنية، حيث حظي الفيلم الجديد بسيناريو جيد وساعده في التمثيل والظهور فيه: "الفيلم مفيهوش تلزيق وفيه رومانسية بلغة 2020"، موضحا أن الفيلم سيتم طرحه، غدا، في دور العرض، وبأحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد أن شخصيته في الفيلم كانت تعاني من أزمة ولديه الكثير من العلاقات النسائية ما أثر على حياه بطل العمل بشكل كبير، وخلال مجريات العمل تظهر تلك المشكلة ومن ثم يبدأ بطلتي العلم في التعامل معها، مشيرا إلى أن عرض الفيلم في ذلك الوقت من انتشار فيروس كورونا قد قلق الكثير من القائمين على العمل، وقام المنتج أحمد السبكي بصرف أموال طائلة على ذلك الفيلم الذي جرى تصوير أغلب مشاهدة خارج مصر.