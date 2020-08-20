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محمود مسلم

هند صبري على غلاف "فوج" العربية

كتب:

أبانوب رجائي
01:11 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
هند صبري

هند صبري

حلت النجمة هند صبري ضيفة على غلاف مجلة فوج العربية في عددها الخاص جدا لشهر سبتمبر المقبل والذي تناقش فيه صبري قضية العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في المنطقة، حيث تقول: "لا بد من توعية الشباب وتشجيع البنات على كسر حاجز الخوف وفضح المتحرشين".

وتعد النجمة والمنتجة القادمة من تونس وتعيش بمصر وتحمل جنسيتي البلدين نموذجاً يحتذى به للنساء المتمكنات في العالم العربي، كما أنها من أشد المؤمنات بقوة الأمل.

ويحتفي عدد لشهر سبتمبر بالمجلة بالشخصيات الرائعة التي تلهمنا بقصصها في مواجهة التحديات بالصمود وتحقيق الإنجازات، ومنهم: وعد الخطيب، وأحمد جودة، وجورجيو أرماني، وجايد ثيروال، وكريكور جابوتيان، ورشيدة طليب، وكثيرين غيرهم.

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