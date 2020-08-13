فيديو.. هند صبري توجه التحية للمرأة التونسية في عيدها

وجهت الفنانة التونسية هند صبري الشكر للمرأة التونسية في عيدها، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت عليه، قائلة: "كل عام والمرأة التونسية تصنع المعجزات.. عيد المرأة التونسية".

وفي الشهر الماضي نشرت هند صبري صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" واستعانت في تعليقها على الصورة بجملة للفنان الأمريكي ويل سميث، لتوجه رسالة لجمهورها، قائلة: "اجعل ابتسامتك تغير العالم.. لا تجعل العالم يغير ابتسامتك.. ويل سميث".

وعبرت الفنانة عن إعجابها بفتيات الجيل الحالي بسبب شجاعتهنّ في مواجهة التحرش، موضحة "التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليكِ أنتِ، شكرًا لكل الفتيات اللائي خرجنّ عن صمتهنّ من أجل كرامتهنّ ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرًا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهنّ".