ارتفاع الإصابة بـ كورونا في مقاطعة أونتاريو الكندية

أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم، تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح مسؤولو الصحة العامة في المقاطعة الرئيسية في كندا، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بالوباء، بعد أن تم الإبلاغ عن 125 حالة أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ نهاية يوليو، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في أونتاريو إلى 40972، من ضمنهم 37215 حالة شفاء.

وأعلنت المقاطعة، وفاة شخص آخر بسبب كورونا المستجد، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2792.

ويوجد حاليا 42 حالة في مستشفيات أونتاريو، من ضمنهم 15 حالة في وحدة العناية المركزة.

وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو، كريستين إليوت، إن 30 من وحدات الصحة العامة البالغ عددها 34 في المقاطعة أبلغت عن خمس حالات جديدة أو أقل.