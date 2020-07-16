أونتاريو الكندية تمدد أوامر الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم، تمديد معظم أوامر الطوارئ في البلاد حتى 29 يوليو الجاري في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومنذ 17 مارس الماضي، جدد رئيس الوزراء في المقاطعة دوج فورد وحكومته كل أسبوعين مجموعة متنوعة من سلطات الطوارئ بموجب قانون إدارة الطوارئ والحماية المدنية، مما يمنحهم القدرة على توظيف وإعادة نشر الطاقم الطبي في المستشفيات ودور الرعاية الطويلة الأجل، وفرض قواعد حول التجمعات العامة، وإبقاء المدارس مغلقة، وتشجيع وحدات الصحة العامة على عزل وتتبع العدوى.

وقال رئيس وزراء المقاطعة في بيان: "على الرغم من استمرار تحسن مؤشرات مؤشرات الصحة العامة، يجب علينا أن نبقى على حذرنا وأن نقلل أوامر الطوارئ فقط متى كان ذلك آمنا".

وأضاف فورد: "من خلال اتباع خطتنا التدريجية لإعادة فتح المحافظة، نرى أشخاصا يعودون إلى العمل ويستأنفون العديد من الأنشطة بأمان. لا نريد أن نقضي على التقدم الهائل الذي حققناه معا، لذا فإنني أحث الجميع على البقاء في المسار ومتابعة النصائح والإرشادات الصحية".

وتتبع مقاطعة أونتاريو، أكثر مقاطعات كندا سكانا وحجم اقتصاد، نهجا شديد الحذر فيما يتعلق بإجراءات تخفيف عملية الإغلاق، وهو ما أدى إلى تقليل كبير في حالات العدوى في كثير من المناطق، وعدم تسجيل معظم مناطق المقاطعة لأي حالات إصابة منذ فترات طويلة.