"كنت طمعان في التوكتوت".. حكاية طالب قتل سائقا لسرقته

"ركبت مع سواق التوكتوك وبصراحة طمعت في التوكتوك فقولت أخلص من المتهم" تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف طالب بتهمة القتل العمد لسائق توتوك في المنوفية بعدما غافله بعدة طعنات لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال.

"حطيت المطواه على رقبته مخفش وقالي مش هتقدر تعمل حاجة".. بهذه الكلمات واصل المتهم حديثه خلال التحقيقات بعدما نسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد المقرن بالسرقة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور علي جثة سائق توكتوك يدعي "ط.ر" مقتولا وتم نقله إلي المستشفي وفي انتظار قرار النيابة العامة وتحقيقاتها في الواقعة.

وتم ضبط القاتل ويدعى "ح.ب.ر" قام بذبح سائق توكتوك وطهنه بعدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء بهدف سرقة التوكتوك الخاص بالسائق والذي نزف في دمه حتي الموت.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه "ط.ر" بهدف سرقة التوكتوك والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجاري عرض المتهم علي النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.