سائق "توك توك" يقتل مواطنا بالشرقية

لقي مواطن مصرعه على يد سائق "توك توك" في مدينة القنايات، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل مواطن على يد سائق "توك توك" بمدينة القنايات، وتبين من التحريات الاولية أن القتل بسبب خلافات المجني عليه والمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام سائق "توك توك" بالتعدي بالضرب على مواطن أثناء سيره في الشارع، ووضعه داخل "توك توك"، ثم لاذ بالفرار.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3091357927612138&id=221483224858626