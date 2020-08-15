لخلافات عائلية.. سائق يقتل شقيقته بطلق ناري في الرأس بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس وتوفيت أثناء محاولة إسعافها بمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها، لوجود خلافات بينهما.

ألقت الشرطة القبض علي المتهم وتبين إصابته بجرح قطعي بالصدر والبطن، والسلام المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب جريمته.

تلقى اللواء جسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من (طرف أول) "فوزية.ع.ح" 58 عاما ربة منزل مصابه بطلق ناري بالرأس فتحتي دخول وخروج وتوفيت عقب وصولها مستشفى سوهاج الجامعي، و"عمر.ض.ا" 35 عاما عامل (طرف ثان) شقيق المجني عليها "رمضان.ع.ح" 45 عاما سائق مصاباً بجرح قطعي بالصدر والبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

ضبط القوات طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بالضرب، اتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابة المذكورة ووفاتها بسبب خلافات عائلية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.