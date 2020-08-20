مدير الإسعاف الطائر يكشف كواليس نقل طفل العجانة: كان خطرا نقله بسيارة

كشف الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الطائر، كواليس نقل الطفل محمد مصطفى، المعروف إعلاميًا بـ "طفل العجانة" بالإسعاف الطائر.

وقال "العزب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هناك سيارة إسعاف تحركت بالطفل ولكن الحالة بدأت في التدهور، فقرروا العودة مرة أخرى إلى المستشفى لنقله بوسيلة أخرى، موضحا أن المحافظ تحدث مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، وقرروا تخصيص طائرة لنقل الطفل.

وأضاف "العزب"، أن المرفق لديه الأدوات الطبية اللازمة التى تحول الطائرة إلى غرفة عناية مركزة لرعاية الحالة الصحية للحالات الحرجة.

من جانبه قال مصطفى جندي، والد الطفل محمد ضحية واقعة العجانة في أسوان، خلال اتصال مشترك، إن السيارة بها خطورة على حالة الطفل بسبب المطبات لافتًا أنهم قرروا العودة بعد تحركهم.

وقدم والد الطفل الشكر لوزيرة الصحة والمحافظ على مجهودهما لافتاً إلى أن ابنه وصل إلى القاهرة عبر الطائرة: "نشكر المحافظ على الجهد اللى عمله ونقله بالطائرة كان جيداً وحالته الصحية كانت مطمئنة، ونشكر وزيرة الصحة لتجاوبها مع الحالة، ونشكر كل شخص ساهم في إنقاذ محمد".