طفل واقعة العجانة بعد قرار وزيرة الصحة بعلاجه: بشكر كل شخص وقف جنبي

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، على أهمية الاهتمام بالنشء والأطفال في المجتمعات وتوفير الحماية لهم، مشددًا على أن ذلك أمر في غاية الأهمية.

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري إن "طفل العجانة"، محمد مصطفى، الذى يقطن في محافظة أسوان، والذى تعرض إلى حادث بشع عندما قام أحد العمال في المخبز بإلقائه في "العجانة"، يحظى بتضامن واسع خاصة بعد الأضرار البالغة التي تعرض لها نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة استجابة للبرنامج وقررت علاج ضحية مخبز أسوان، "طفل العجانة"، وتوفير كافة ما يلزم لرعايته صحياً.

من جهته وجه محمد مصطفى الطفل المعروف إعلاميًا بـ"طفل العجانة"، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "بشكر وزيرة الصحة وكل واحد وقف جنبى".

وأضاف "محمد مصطفى "خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أنه يطالب بأخذ حقه بالقانون من الجانى، مشدداً على أنه لن يتنازل عما لاقاه على يد الجانى: "بشكر كل واحد وقف جنبي وبشكر وزيرة الصحة وبشكرك