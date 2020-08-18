خال طفل "العجانة": "محمد" سيتوجه إلى مستشفى الهلال بالقاهرة

وجه محمد عبد الرازق، خال الطفل ضحية مخبز أسوان، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تكفلها بعلاج ابن شقيقته محمد مصطفى شحات الجندي، والمعروف بـ "طفل العجانة"، موضحًا أن هناك سيارة إسعاف مجهزة بها طبيب مرافق للحالة ستنقل "محمد"، إلى مستشفى الهلال بالقاهرة الليلة.

وأضاف "عبد الرازق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزيرة الصحة تتابع الحالة بشكل مستمر.

وأكد "عبد الرازق"، أن العدالة الناجزة في مصر ستقتص من الجاني، الذى حاول إخفاء جريمته من البداية، عندما قام بنقل الطفل إلى مستشفى يبعد عشرات الكيلو مترات عن القرية، رغم أن الإسعاف تبعد 150 مترًا فقط من المخبز، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفل بنسبة 80%.