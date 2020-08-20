مخرج "توأم روحي" ينشر صورة من العرض الخاص للفيلم

نشر المخرج عثمان أبو لبن، صورة له بصحبة أبطال فيلم "توأم روحي"، مع مجموعة من الجمهور، أثناء العرض الخاص للفيلم.

وظهر في الصورة عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا سواء بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، حيث أظهرت الصورة زحاما شديدا مع نجوم الفيلم.

فيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتم تصوير عدد من المشاهد بفرنسا.

وتصدر البوستر الدعائي الأول، كل من حسن الرداد وأمينة خليل بطلي العمل، أما البوستر الثاني فكان لعائشة بن أحمد والرداد.