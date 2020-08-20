أمريكا تسجل 46 ألفا و436 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و529 ألفًا و824 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 46 ألفًا و436 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إنَّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 173 ألفًا و177 حالة، وذلك عقب تسجيل 1356 حالة وفاة جديدة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد -19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.