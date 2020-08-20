سعر الدولار اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

اختلفت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات قبل اليوم الخميس 20 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعرالدولار في عدد من البنوك المختلفة كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.