جومانا ماهر ترد على شائعات الإخوان حول رغيف الخبز: لا يريدون الاستقرار

تحدثت الإعلامية جومانا ماهر، عن الصور التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وبقية القنوات التابعة للجماعة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صغر رغيف الخبز المدعوم الذي تقدمه الدولة المصرية.

وأكدت ماهر، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هذا الرغيف تصنعه بعض الأفران على طريقة "السندوتشات"، وتقدمه للمواطنين، مشيرةً إلى أنه جرى مشاركة هذه الصور بكثافة في البداية، ثم السخرية من رغيف الخبز من خلال "الكوميكس".

وتابعت: "وبعدها بدأ الموضوع ياخد الشكل الممنهج للهجوم، حيث تحركت كل من رصد والجزيرة في هذا الصدد، وبالأمس استعرضنا حجم الخبز في تقرير وأثبتنا أن هذا الكلام لا علاقة له بالحقيقة، وهناك دول معينة كانت تتمنى أن تحقق مصر خسائر كبيرة في أزمة كورونا وكانت تتمنى أن ينهار اقتصادها، لكن ما حدث أن مصر استطاعت الوقوف على قدميها والتعامل في الأزمة، وافتتحت عددا كبيرًا من المشروعات، واستمرت عمليات البناء والتصدير والتشييد".

واستكملت، أن القنوات الإخوانية تريد إحداث القلق والتوتر وقلب الحقائق لتروج لمفاهيم معينة.

وواصلت: "في دول من اللي بتشغل منصاتها للهجوم على مصر وصلت علبة الزبادي لـ 15 ريالا، لكن مصر نفذت إجراءات كبيرة للحماية الاجتماعية في الأزمة، وصرفت معونات للعمالة غير المنظمة، وتحرك وصندوق تحيا مصر وصرف إعانات ومساعدات وشوفنا تكافل وكرامة، وهو ما لن تتحدث عنه الجزيرة وشركائها أبدًا، وأن مصر تحافظ على عدالة توزيع رغيف الخبز من خلال خف وزنه فى ظل التحديات الاقتصادية فى العالم خاصة بعد كورونا ومع تراجع التجارة العالمية، وأن هذا الأمر ده مهم للحفاظ على احتياطات السلع لفترات أطول".