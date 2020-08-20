سفير روسيا بالقاهرة: يجب البدء بحوار سياسي لحل الأزمة في ليبيا

قال السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تود أن تتمتع ليبيا بسيادة كاملة، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة قاتمة في تاريخها، قائلا "أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القوم"، وفقا لما نشرته قناة "العربية".

وأضاف بوريسينكو، أنه من الضروري بدء العملية السلمية في ليبيا ويجب البدء بحوار سياسي لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا على أنه ليس لروسيا أي قوات على الأرض الليبية، ولا خطط لروسيا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا.

ونوه إلى أن روسيا تعمل على إقناع الجميع بما فيهم تركيا للتوصل إلى حل.