مجلس المحامين يوافق على دمج نقابتين فرعيتين تمهيدًا لإجراء الانتخابات

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا، يوم الأربعاء، الموافق 19 أغسطس 2020، برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، وحضور 18 عضوًا من أعضاء المجلس.

وقرر الآتي:

أولًا: الموافقة على القرارات السابق صدورها من نقيب المحامين وهيئة مكتب النقابة حتى تاريخه.

ثانيًا: الموافقة على طرح دمج النقابتين الفرعيتين بكلِ من محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والشرقية على الجمعية العمومية المختصة للنقابات سالفة الذكر، مع تكليف المجلس للأمين العام الأستاذ حسين الجمال، بإخطار تلك النقابات بموعد عقد الجمعية العمومية للنظر في قرار الدمج من عدمه، على أن تعقد خلال أسبوعين من الآن.

ثالثًا: قرر مجلس النقابة الدعوة لعقد انتخابات النقابات الفرعية، على أن تتم بإشراف النقابة العامة، وبإشراف قضائي، مع مخاطبة البنوك فور فتح باب الترشح، لوقف اعتماد توقيعات نقباء وأعضاء المجالس الفرعية الحالية، لحين إجراء الانتخابات، وتشكيل المجالس الجديدة، تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع السادة المحامين المرشحين.

رابعًا: فوض مجلس النقابة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية، في إعلان كل المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية للنقابات الفرعية، عقب دراسة الموقف، ومخاطبة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الإشراف القضائي، ولتأمين العملية الانتخابية، ومقار اللجان الانتخابية.