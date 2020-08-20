"الوطنية للتدريب" تبحث التعاون مع معاهد كوريا لتطوير الكوادر البشرية

استقبلت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة، في زيارة للتعارف وبحث سبل التعاون بين الأكاديمية وعدد من المعاهد الكورية المتخصصة في تطوير الكوادر البشرية.

وتطرق اللقاء إلى استعراض المبادرات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بهدف تقديم كوادر مؤهلة للقيادة والإدارة، والشراكات الدولية التي عقدتها الأكاديمية مع أكبر المعاهد المتخصصة مثل المعهد الكوري لتطوير الموارد البشرية NHI.

كما عرضت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، رؤية الأكاديمية المستقبلية والتصور الموضوع لتطوير وإعادة تقييم المباني بما يتوافق مع أحدث المعايير والنظم العالمية، معربة عن اهتمام الأكاديمية بالتجربة الكورية في تطوير العنصر البشري كونها تجربة رائدة عالمياً، مؤكّدة أنَّه من المنتظر تعميق التعاون مع عدد من الجهات الكورية المتخصصة والاستفادة من تلك التجربة الثرية خلال الفترة القادمة.

واختتم اللقاء، بتأكيد السفير الكوري عمق العلاقات المصرية الكورية واهتمام سيادته بتعزيز التعاون بين البلدين.