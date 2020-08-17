الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم يوما بشعار "العظماء يصنعون التاريخ"

أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب، يومًا تفاعلياً للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة امتد إلى 12 ساعة متواصلة، لاختيار اسم الدفعة من خلال الانتخابات.

جاء ذلك تحت شعار "العظماء يصنعون التاريخ ليمهدوا الطريق لشباب المستقبل"، وانطلاقاً من حرص الأكاديمية على تطبيق أحدث المعايير الدولية في إثراء المعرفة وتطوير المهارات.

واختارت الاكاديمية طريقة التصفيات وتقسيم ترشيحات الأسماء إلى مجموعات، حيث جرى وضع 150 اسما مقسمين إلى عدة مجموعات بين أعضاء الدفعة، وقامت كل مجموعة بعرض فلسفة اختيار الاسم، وهو ما ساهم في تطوير مهارات المناظرات وإعلاء قيم العمل المؤسسي بين المشاركين فى الدفعة، مع الإبقاء والحفاظ على أهمية العمل الجماعي.

وكان من أهم الأسماء المطروحة للانتخاب الفريق الراحل محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي السابق، والشهيد أحمد المنسي، وحورس، ورائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب، وعلي مبارك، فضلًا عن شعاري "حلم وطن"، و"بداية".

وفي نهاية المداولات أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن الاسم المُنتخب للدفعة، وهو "الفريق محمد العصار" وزير الإنتاج الحربي الراحل، تقديراً لجهوده العظيمة.