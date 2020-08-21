في الذكرى الـ51 لحرق مسجد الأقصى.. ماذا حدث للإرهابي الجاني؟

يصادف، اليوم الجمعة، الحادي والعشرين من شهر أغسطس، الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، وفي ذلك اليوم، اقتحم اليهودي المتطرف الأسترالي الجنسية الإرهابي مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النار عمدًا في الجناح الشرقي للمسجد المبارك، القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول "محمد صلى الله عليه وسلم".

وجاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وألقت إسرائيل القبض على الجاني، ونقلته سلطات الاحتلال إلى مستشفى للأمراض النفسية في المزرعة بالقرب من عكا وبعد فترة ليست طويلة تم ترحيله إلى أستراليا، وروج في حينه خرافة قال فيها: إنه" قام بفعلته بأمر من الله".