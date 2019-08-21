بعد 50 عامًا على نشوبه.. 6 معلومات عن حريق المسجد الأقصى

تمر اليوم الذكرى الـ50 على كارثة حريق كبير وهائل في ثلث المسجد الأقصى، والذي تسببت في خسائر عديدة بداخله، في السطور التالية .. "الوطن" يرصد أبرز 6 معلومات عن الحريق:

*في 21 اغسطس عام 1969 التهمت النيران كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى.

*الحريق طال المنبر التاريخي للمسجد والمعروف بأسم منبر صلاح الدين، وهدد قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة.

*دبر الجريمة الاسترالي مايكل دينس روهن، الذي اعترف بأنه يعتقد أنه مبعوث من الله وبأنه تصرف وفقًا لأوامر إلهية بزعم أن تدمير المسجد الأقصى يُمكن يهود إسرائيل من إعادة بناء الهيكل على جبل الهيكل وبالتالي يسرع من المجيء الثاني للمسيح.

*قامت إسرائيل بقطع المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، وتعمَّدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التأخير؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق، بل جاءت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله قبلها وساهمت في إطفاء الحريق.

*أحدثت الجريمة ثورة عارمة في أرجاء العالم الاسلامي وفي اليوم التالي للحريق أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى وعمت المظاهرات القدس بعد ذلك احتجاجاً على الحريق.

*ألقت إسرائيل القبض على الجاني، وادعت أنه مجنون، وتم ترحيله إلى أستراليا، وهناك أقوال أنه توفي أثناء تلقيه للعلاج النفسي.