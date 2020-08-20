رئيس تشاد و"البرهان" يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان

استقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو بالقصر الرئاسي بمدينة أم جرس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتناول الرئيسان في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأطلع البرهان، ديبي على سير مفاوضات السلام الجارية بعاصمة دولة جنوب السودان "جوبا" واتفاق السلام الوشيك، مقدما شكر وتقدير السودان للدور التشادي في دعم عملية السلام واستضافتها للاجئين السودانيين كما أشاد بالتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في المنابر الإقليمية والدولية.

من جانبه قدم الرئيس التشادي، تنويرا لرئيس مجلس السيادة السوداني، عن تطورات الأوضاع في تشاد والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة بداية العام المقبل.

وتناول الجانبان التحديات في منطقة وسط وغرب أفريقيا وإقليم الساحل.

وكان "البرهان"، غادر صباح اليوم، إلى تشاد في زيارة رسمية لعقد جولة من المباحثات مع الرئيس التشادي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.