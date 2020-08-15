العراق يدعو فرنسا وألمانيا إلى دور فاعل لإيقاف اعتداءات تركيا

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور فاعل؛ لإيقاف "الاعتداءات المتكررة" وسحب القوات التركية المتواجدة بالعراق.

وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الوزير العراقي مع نظيريه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس وعضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا جيمس كليفرلي كلا على حدة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وبحث حسين، أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق، وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا، والذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي".

وأعرب الوزير العراقي، عن رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق، مدينا الاعتداء الأخير الذي طال منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، داعيا إلى أهمية أن تضطلع حكوماتهم بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المتكررة من الجانب التركي، وسحب قواته المتوغلة في الأراضي العراقية".

وفي سياق متصل، أكد الوزراء الأوروبيون الثلاثة، "تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".