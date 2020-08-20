الإمارات تختار تل أبيب لفتح سفارتها بإسرائيل

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده الموقعة على اتفاق مع إسرائيل لا تعتزم فتح سفارتها في القدس.

وأكد "قرقاش" اليوم الخميس خلال مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، أن الإمارات ورغم توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، "متمسكة بالإجماع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولذلك ستفتح سفارتها في تل أبيب وليس في القدس"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما اعتبر "قرقاش" أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل يجب أن "يسهل" شراء بلاده لمقاتلة "إف-35" من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت قد أبدت اهتمامها بشراء "إف-35" قبل ست سنوات، مضيفًا أن سعيها لشراء هذه الطائرات ليس مرتبطًا بصفقة التطبيع.

وأكد أن القضية على طاولة الإدارة الأمريكية الآن، كما أكد الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وأضاف: "لدينا طلبات مشروعة موجودة ويجب معالجتها.. والآن لن تكون هناك فكرة نشوب حرب مع إسرائيل وبالتالي سيكون أسهل على الولايات المتحدة بيع الطائرات لنا".

وقال إنه لا يفهم سبب قلق إسرائيل بشأن اقتناء الإمارات المحتمل لـ"إف-35".