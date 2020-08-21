خطوات تقييم سعر الوحدة السكنية بشقق الإسكان الاجتماعي

يسعى الكثير من الشباب إلى الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، نظرا لما تقدمه من تسهيلات في نظام التقسيط ودفع مقدم الحجز، ولكن عند التقديم على طلب شراء شقة من الإسكان يحرص العديد على إجراء تقييم سعر الشقة خاصة أن هناك بعض جهات التمويل التي ترغب في تقييم السعر.

وتستعرض "الوطن"، خطوات تقييم سعر الوحدة السكنية وما يجب فعله عند اختلاف سعر التقييم عن السعر الحقيقي، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

خطوات تقييم سعر الوحدة السكنية

- تقوم جهة التمويل بتكليف أي جهة من الجهات المعتمدة بالقيام بعملية تقييم العقار.

- يتم إبلاغ جهة التمويل بسعر الوحدة السكنية بعد التقييم.

- وفي حالة حدوث اختلاف في السعر المطلوب من صاحب العقار تلتزم جهة التمويل بسعر العقار الموجود في تقرير خبير التقييم وهو الأساس لقيمة العقار خلال عملية التمويل.

خطوات حجز الوحدات السكنية

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- يكتب مُقدم الطلب الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

- يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مُقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

- يجري سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، ويجري إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.