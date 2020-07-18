شروط وخطوات حجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدًا، لفتح الحجز الإلكتروني لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عامًا، وتشمل وحدات في مشروعات "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"جنة"، موزعة على 13 محافظة.

ويجري فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني، إضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب، وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من غدًا، الأحد 19 يوليو الحالي، حتى الخميس 20 أغسطس المقبل.

خطوات التقديم على الوحدات السكنية

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب cservices.shmff.gov.eg.

- يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- يقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، إذ يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني، نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب.

- تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم المواطن بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

- يبدأ المواطن بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة (إن وجدت).

- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يجري نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، إذ يجري تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة

- يبلغ مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، ودار مصر 60 ألف جنيه و"جنة" 80 ألف جنيه، فيما تُطرح الوحدات في 9 محافظات وهي "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، بإجمالي 2271 وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح بين 100 - 150 مترًا، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

- 500 جنيه مصاريف تسجيل لا تُرد.

- يجري سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إن وجدت، على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل الاسم الرباعي لصاحب الطلب، ورقم بطاقة الرقم القومي السارية، ورقم الهاتف، وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:

- نظام ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يجري الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يجري الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- تحويل داخلي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- نقدًا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.

خطوات حجز الوحدات السكنية

- الدخول على الموقع الإلكتروني في الفترة من 30 أغسطس حتى 20 سبتمير المقبلين لحجز الوحدة السكنية.

- يكتب مُقدم الطلب الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع.

- يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مُقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

- يجري سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، ويجري إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.