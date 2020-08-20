تراجع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 852 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، بمحلات الصاغة، بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية ليتخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، وشهدت أسعار الذهب في الفترة الماضية ارتفاعًا في الأسعار نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 969 و974 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 848 و852 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 727 و730 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و816 جنيهًا.