أسعار الذهب اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

تراجعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الخميس 20 أغسطس الحالي مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 974 و978 جنيهات.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 852 و856 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 730 و 734 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 6 آلاف و848 جنيهًا.