وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: نأمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الفلسطينيين شعروا بأن الاتفاق مع إسرائيل قرار أحادي ولهم الحق والأسباب في الاعتقاد بذلك، فأوضح أن القضية الأساسية لم تفارق طاولة المفاوضات لأن تاريخ الصراع يخبرنا الكثير والكثير، كما أن التغيير الفعال على الأرض يغير من السياسة فما كان متاحا في عام 1948 كان مستحيلا في 1967 وما كان متاحًا في1967 لم يعد متاحًا حاليًا.

وأضاف "قرقاش"، خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "الغد" الأخبارية، أن الإمارات، لا تتفاوض باسم فلسطين بل الشعب الفلسطيني هم من سوف يحددون الشكل النهائي لطبيعة الاتفاق ونأمل بأن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، "لا يمكن أن يقرر هذا الأمر سوى الفلسطينيين، ولكننا رأينا فرصة لأننا دولة العربية ولأننا جزء من جامعة الدول العربية".

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العديد من الدولة العربية جاءت الينا وطلبت منا المساعدة في وقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، "أتت إلينا رسالات من القاهرة ودول أخرى خاصة بذلك، نحن نقدم أكثر من بيان، فقد أوقفنا وعلقنا عمليات الضم".