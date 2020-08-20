مسيرات في ليبيا لدعم ترشح نجل القذافي للرئاسة

شهدت بعض المدن الليبية مظاهرات مؤيدة لترشح سيف الإسلام القذافي ضمن حراك أطلق عليه "رشحناك" يدعو لترشح النجل الأكبر الزعيم الليبي معمر القذافي لرئاسة الدولة التي تشهد صراعًا سياسيًا وعسكريًا بين شرق ليبيا ممثلة في الجيش الليبي الذي يقوده حفتر وبين حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا.

وشملت المظاهرات مدينة غات ومنطقة الكفرة تحت شعار "يد بيد من أجل ليبيا الغد" تطالب بالدكتور سيف الإسلام القذافي مهندس ليبيا الغد ومنقذها، على حد تعبيرهم.