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محامية تعتدي على زميلها أثناء جلسة محكمة.. والنقابة تحيلها لـ"التأديب"

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إبراهيم الديهي
10:14 م | الخميس 20 أغسطس 2020
نقابة المحامين

نقابة المحامين

قرر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، إحالة المحامية بشوات حماد إلى مجلس تأديب، ومنعها من دخول غرفة المحاماة بنقابة المحامين بتلا، نظرًا لاعتدائها على المحامي محمد محمد الحصري أثناء انعقاد إحدى جلسات محكمة الأسرة بتلا.

وأوضحت النقابة في قرارها، أن الشاكي قدم صورة لجلسة الدعوى رقم 182 لسنة 2020، التي أثبت فيها رئيس المحكمة قيام المشكو في حقها بالاعتداء على الشاكي بالضرب أثناء أداء العمل.

وأشارت النقابة إلى أن ما قامت به المشكو في حقها يعد خروجًا عن مقتضيات الواجب، وخرقًا لكل القواعد فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة فيما بين الزملاء المحامين، وفوق ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فضلًا عن إهانة المحاماة والمحامين بفعل لا يليق علي كافة المستويات.

وأكد خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس النقابة يده مغلولة في اتخاذ عقاب مناسب، ولكنها استعملت أقصى ما يمكن وأحالت المحامية إلى مجلس تأديب كونها خالفت القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين المحامين، التي تتميز بالأخوة والاحترام المتبادل بين جميع منسوبي النقابة. 

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