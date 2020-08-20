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محمود مسلم

محافـظ المنوفية  يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي للمحافظة

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الوطن
02:05 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم ( 1125 ) لسنة 2020 ، تضمن تكليف كلاً من رانيا محمد سامح درويش رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسبك الأحد ، رمضان محمدي مصطفي رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسنتريس ، طارق سعد جمعة محمود رئيس الوحدة المحلية بجريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، موسي محمود أحمد موسي سكرتير الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنشور ، ناصر محمود عبد العزيز باحث بإدارة البيئة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشطانوف ، مجدي تحسين عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بشنشور للعمل رئيساً للوحدة المحلية بقورص ، فريد عبد الحميد محمد هيكل رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالبرانية ، مني محمد عبد الغفار صقر رئيس الوحدة المحلية بالبرانية للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدروة ، وليد عبد المنعم حسين الورداني رئيس الوحدة المحلية بطليا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بجريس ، محمد حسين فرج وهدان رئيس الوحدة المحلية بدروة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطليا وسعد أحمد رجب محمود مفتش مالي وإداري للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسمادون .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة  ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء  بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه  لن يسمح  بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله.

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