محافـظ المنوفية  يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي للمحافظة

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم ( 1125 ) لسنة 2020 ، تضمن تكليف كلاً من رانيا محمد سامح درويش رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسبك الأحد ، رمضان محمدي مصطفي رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسنتريس ، طارق سعد جمعة محمود رئيس الوحدة المحلية بجريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، موسي محمود أحمد موسي سكرتير الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنشور ، ناصر محمود عبد العزيز باحث بإدارة البيئة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشطانوف ، مجدي تحسين عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بشنشور للعمل رئيساً للوحدة المحلية بقورص ، فريد عبد الحميد محمد هيكل رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالبرانية ، مني محمد عبد الغفار صقر رئيس الوحدة المحلية بالبرانية للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدروة ، وليد عبد المنعم حسين الورداني رئيس الوحدة المحلية بطليا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بجريس ، محمد حسين فرج وهدان رئيس الوحدة المحلية بدروة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطليا وسعد أحمد رجب محمود مفتش مالي وإداري للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسمادون .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله.