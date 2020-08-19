خبير بـ"الأهرام للدراسات": المنوفية أقل محافظة مشاركة بانتخابات الشيوخ

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن حجم المشاركة في الغرفة الثانية للبرلمان دائما في العالم وليس في مصر فقط، تكون أقل نظيرتها بالأولى، إذ أنها الأهم، وهي المسئولة عن صناعة القانون أو التشريع.

وتابع "فرحات"، خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن هناك بعض المتغيرات الهامة التي أثرت على معدل المشاركة منها جائحة كورونا كما أن الانتخابات تزامنت مع الثانوية العامة والتي أثرت على مشاركة الطلاب، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية تحدي.

وأكد أن معدل المشاركة في انتخابات الشيوخ جيد جدا، إذا جرى أخذ العوامل المحيطة بالانتخابات، وكان من اللافت مشاركة بعض الفئات بشكل أعلى من شرائح أخرى مثل المرأة، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات نسبة التصويت بها أعلى من 15%، مثل القاهرة بنسبة 36.5%، ومطروح 28% والوادي الجديد 27% والبحر الأحمر 26.5% وجنوب سيناء 19%.

وأشار إلى أن المحافظات التي بلغت نسبة المشاركة بها من 10 لـ11% وهي المجموعة الأكبر مثل القليوبية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والجيزة والفيوم، بينما أكثر المحافظات انخفاضا في المشاركة كانت المنوفية والدقهلية بنسبة 7%.