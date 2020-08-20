رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. التحريات: أعمال الصيانة وراء غرق عوامة في الدقي

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:21 م | الخميس 20 أغسطس 2020
العوامة "جولدن جيم"

العوامة "جولدن جيم"

كشفت التحريات أن أعمال الصيانة، وراء غرق عوامة جولدن جيم بمنطقة الدقي، حيث تبين أن السبب الأولي لغرق العوامة، خاص بعطل فني بها.

يذكر أن "جولدن جيم" تعرضت منذ قليل للغرق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم التأكد من إنقاذ كل المتواجدين بداخلها، دون وقوع إصابات أو وفيات.

كما انتقل اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. اعتقال ستيف بانون المستشار السابق لترامب

عاجل.. مصادر: حضور الطلاب في العام الجديد يومين أو ثلاثة والباقي من التليفزيون

عاجل.. مصدر أمني: لا وفيات أو إصابات في حادث غرق عوامة جولدن جيم

عاجل.. مصرع عروس وإصابة العريس في زفة بسوهاج: العربية وقعت في الترعة