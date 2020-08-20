عاجل.. التحريات: أعمال الصيانة وراء غرق عوامة في الدقي

كشفت التحريات أن أعمال الصيانة، وراء غرق عوامة جولدن جيم بمنطقة الدقي، حيث تبين أن السبب الأولي لغرق العوامة، خاص بعطل فني بها.

يذكر أن "جولدن جيم" تعرضت منذ قليل للغرق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم التأكد من إنقاذ كل المتواجدين بداخلها، دون وقوع إصابات أو وفيات.

كما انتقل اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.