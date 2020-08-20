عاجل.. مصرع عروس وإصابة العريس في زفة بسوهاج: العربية وقعت في الترعة

لقيت عروس مصرعها، وأصيب العريس وفتاة وسائق، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم داخل ترعة، علي طريق الطليحات دائرة مركز طهطا بسوهاج، أثناء في موكب زفاف، تم انتشال العروس والمصابين من داخل الترعة ونقلهن لمستشفى طهطا العام.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى اخطارا يفيد بانقلاب سيارة بترعة مجاورة لطريق فرعى بين طهطا والطليحات في موكب زفاف، ننتج عن الحادث مصرع العروس وإصابة العريس وفتاه وسائق السيارة.

وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انقلاب السيارة داخل الترعة

وتبين أن العروس تدعى "ششري. ح. ع" 26 عاما وتقيم قرية كوم بدر والعريس "إبراهيم. ح. ا" 35 عاما مصاب بغيبوبة ونورا. ع. م" مصابة بإصابات خفيفة وإصابة قائد السيارة.

تم انتشال الجثة والمصابين من داخل الترعة، ونقلهم لمستشفي طهطا العام، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.