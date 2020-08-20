فرش سجادات "التباعد" بالحرم المكي وإسدال ثوب الكعبة

أعلنت إمارة منطقة مكة، الخميس، الانتهاء من فرش 9 آلاف سجادة بالمسجد الحرام، وذلك جريًا على العادة السنوية مطلع شهر محرم.

وقالت الإمارة في تغريدة على "تويتر" إن فرش 9 آلاف سجادة بالمسجد الحرام، شملت صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد.

ويأتي ذلك جريًا على العادة السنوية مطلع شهر محرم، إذ تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام.

وتمت مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار 24 ساعة.

من جهة أخرى، جرى اليوم إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، وذلك تحت إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقام فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

هذا وتأتي هذه الأعمال فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية تراجع الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بنسبة 72 في المئة، مقابل تسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92 في المئة منذ بدء الجائحة حتى الآن.